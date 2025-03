Argentinos saem às ruas para manter memória do último golpe militar

BUENOS AIRES (Reuters) - Milhares de argentinos se manifestaram nesta segunda-feira em diferentes partes do país para lembrar as consequências do último golpe militar, 49 anos após o início de um dos períodos mais sombrios do país.

O bloqueio da democracia argentina, que durou quase oito anos (1976-1983), é lembrado pela dor que o povo teve de enfrentar devido aos desaparecimentos, à repressão e à tortura durante esse período, denunciados e investigados ao longo do tempo.

A principal manifestação foi realizada em frente à mítica Casa Rosada, sede do Executivo Nacional, e foi liderada pelas históricas Mães e Avós da Plaza de Mayo, com o apoio de diferentes grupos, sindicatos, organizações de direitos humanos e famílias argentinas.