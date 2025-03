Ataques israelenses em Gaza matam 21 pessoas, dizem autoridades de saúde

Em Rafah, a prefeitura disse que milhares de pessoas estavam presas na área de Tel Al-Sultan, para onde os militares israelenses haviam enviado algumas de suas forças.

"Os contatos com a vizinhança foram totalmente interrompidos e o destino das pessoas é desconhecido. As famílias estão presas entre as ruínas, sem água, sem comida, sem remédios, em meio a um colapso total dos serviços de saúde", informou em um comunicado.

O Serviço Civil de Emergência da Palestina disse que 50.000 residentes permanecem presos em Rafah.

Os militares israelenses disseram que as tropas cercaram Tel Al-Sultan para desmantelar "locais de infraestrutura terrorista e eliminar os terroristas na área".

No domingo, as autoridades palestinas estimaram em mais de 50.000 o número de mortos em quase 18 meses de conflito.

Israel lançou sua ofensiva em Gaza depois que os combatentes do Hamas invadiram o sul de Israel em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas, a maioria civis, e fazendo mais de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.