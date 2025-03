Egito faz nova oferta de trégua; ataques israelenses em Gaza deixam 65 mortos

Autoridades de saúde disseram que Israel matou cerca de 700 palestinos desde que retomou seus ataques, incluindo pelo menos 400 mulheres e crianças.

O grupo islâmico Hamas afirmou que várias de suas importantes autoridades políticas e de segurança também foram mortas.

O plano egípcio prevê que o Hamas liberte cinco reféns israelenses a cada semana, com Israel implementando a segunda fase do cessar-fogo após a primeira semana, disseram duas fontes de segurança.

O Hamas ainda mantém 59 reféns, e acredita-se que 24 deles ainda estejam vivos.

Tanto os EUA quanto o Hamas concordaram com a proposta, disseram as fontes de segurança, mas Israel ainda não respondeu.

Um representante do Hamas não confirmou a oferta proposta, mas disse à Reuters que "várias propostas estão sendo discutidas com os mediadores para preencher a lacuna e retomar as negociações para chegar a um terreno comum que abriria o caminho para iniciar a segunda fase do acordo".