Erdogan diz que protestos na Turquia se tornaram 'movimento de violência'

Apesar da proibição imposta às reuniões de rua em muitas cidades, as manifestações contra o governo, em sua maioria pacíficas, continuaram pela sexta noite consecutiva nesta segunda-feira, com a participação de centenas de milhares de pessoas e com o líder do CHP, Ozgur Ozel, repetindo o apelo para que os protestos em todo o país continuem.

Falando após uma reunião do gabinete em Ancara, Erdogan disse que o CHP deveria parar de "provocar" os cidadãos.

"Como nação, acompanhamos com surpresa os eventos que surgiram depois que o apelo do principal líder da oposição para ir às ruas após uma operação de corrupção em Istambul se transformou em um movimento de violência", disse o presidente de 71 anos.

"A principal oposição é responsável por nossos policiais (feridos), pelas janelas quebradas de nossos lojistas e pela propriedade pública danificada. Eles serão responsabilizados por tudo isso, politicamente no Parlamento e legalmente pelo Judiciário."

Mais cedo, o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, acusou alguns manifestantes de "aterrorizar" as ruas e ameaçar a segurança nacional. Ele disse que 1.133 pessoas haviam sido detidas durante os cinco dias de protestos e que 123 policiais haviam sido feridos.

Uma delegação do CHP se reuniu com o governador de Istambul para discutir a repressão policial contra os manifestantes. O chefe do partido em Istambul, Ozgur Celik, disse que a intervenção policial na noite de domingo foi a mais violenta até o momento, com muitas pessoas hospitalizadas.