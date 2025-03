EUA e Rússia conversam sobre guerra na Ucrânia e miram cessar-fogo no Mar Negro

RIAD (Reuters) - Autoridades dos Estados Unidos e da Rússia iniciaram conversações na Arábia Saudita nesta segunda-feira com o objetivo de progredir em direção a um amplo cessar-fogo na Ucrânia, com Washington de olho em um acordo separado de cessar-fogo marítimo no Mar Negro antes de garantir um acordo mais abrangente.

As conversações, que se seguiram às negociações dos EUA com a Ucrânia na Arábia Saudita no domingo, ocorrem no momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, intensifica seu esforço para acabar com o conflito de três anos, depois de ter conversado na semana passada com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy e com o presidente russo Vladimir Putin.

Uma fonte informada sobre o planejamento das conversações disse que o lado norte-americano estava sendo liderado por Andrew Peek, um diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, e Michael Anton, representante sênior do Departamento de Estado.