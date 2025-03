Juiz dos EUA questiona motivo do cancelamento de proteção contra deportação de venezuelanos

Trump também escolheu supostos membros da gangue venezuelana Tren de Aragua para deportação, sob uma lei pouco utilizada do século XVIII que permitia ao presidente expulsar certos imigrantes durante tempos de guerra.

Um tribunal de apelações dos EUA ouviu nesta segunda-feira argumentos orais sobre a possibilidade de suspender temporariamente a decisão de um juiz que impede o governo Trump de usar a lei para justificar o envio de mais de 200 pessoas para prisões em El Salvador.

A Aliança Nacional do TPS e um grupo de beneficiários venezuelanos do TPS pediram a Chen que adiasse a data efetiva de 3 de abril da diretiva de Noem, aguardando o resultado do processo.

Eles alegam que Noem não seguiu os procedimentos adequados para encerrar o status de TPS e não explicou adequadamente sua decisão. Para eles, a atitude violou a cláusula de proteção igualitária da Constituição dos EUA, porque foi baseada em animosidade racial.

Chen fez seus comentários nesta segunda-feira sobre as supostas motivações raciais por trás da decisão de Noem em meio às alegações de proteção igualitária dos demandantes.

Vuong argumentou na audiência que a decisão de Noem estava dentro de seus amplos poderes sob a lei federal de imigração para revisitar periodicamente as determinações do TPS e fazer mudanças alinhadas ao interesse nacional, e que essas decisões estavam além da revisão do tribunal. Ela disse que os demandantes haviam tirado os comentários públicos de Noem do contexto nos autos do tribunal e que Noem estava se referindo especificamente aos membros do Tren de Aragua.