Lula chega ao Japão de olho em ampliar relações na Ásia

Com o Vietnã já existe negociações de fato, mas ainda não há um cronograma para um acordo.

De acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, este ano Lula deve voltar novamente os olhos para a Ásia. No segundo semestre, é possível que entre na pauta de viagens Malásia e Indochina, com uma participação — se o convite for confirmado — na Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

"Em um contexto de mundo que caminha para cenas de guerra comercial, você buscar parceiros alternativos aos mercados tradicionais nossos é fundamental. Então tem uma estratégia, essa agenda de 2025", disse a fonte.

"Outro elemento importante é que é preciso que os atores internacionais percebam que o Brasil sempre vai buscar ter opções nas suas relações. Então, na Ásia, nós não temos só a China, nós temos outros grandes parceiros."

A própria relação com a China, maior parceiro comercial do Brasil, não é "cristalizada" e apesar da proximidade com o país e da boa relação entre o presidente Lula e o presidente chinês, Xi Jinping, o Brasil continuará buscando mais opções, analisou.

Em um momento de crescente ameaças de tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos, a busca de novos mercados cresce de importância, assim como a tentativa de um movimento a favor do comércio multilateral, o que deve acontecer também nessa viagem ao Japão.