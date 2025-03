Merz e SPD tentam resolver diferenças em negociações para formação de coalizão na Alemanha

Por Andreas Rinke

BERLIM (Reuters) - Os grupos de trabalho do bloco conservador CDU/CSU e do Partido Social-Democrata (SPD) apresentarão suas conclusões sobre uma possível coalizão de governo na Alemanha nesta segunda-feira, um passo na direção de superar as diferenças em questões como a imigração.

O provável próximo chanceler, Friedrich Merz, quer forjar uma coalizão governamental com o SPD até 20 de abril, mas ambos os lados têm enfatizado a necessidade de acertar a essência das discussões, em vez de se esforçarem para cumprir prazos auto-impostos.