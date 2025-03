Após cortes dos EUA, ONU alerta sobre risco diário de 2.000 novas infecções por HIV

A agência de Aids das Nações Unidas disse nesta segunda-feira que poderão haver 2.000 novas infecções por HIV por dia em todo o mundo e um aumento de dez vezes nas mortes relacionadas se o financiamento dos Estados Unidos não for restaurado ou substituído.

O presidente Donald Trump suspendeu quase toda a ajuda externa dos EUA ao assumir o cargo em 20 de janeiro. Dias depois, o Departamento de Estado disse que o trabalho com potencial de salvar vidas no âmbito do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da Aids (PEPFAR, na sigla em inglês) continuaria.

Mas a interrupção do financiamento da saúde e o efeito em serviços mais amplos estão tendo um impacto devastador sobre as pessoas que vivem com HIV/Aids, disse a diretora-executiva do Unaids, Winnie Byanyima, a repórteres em Genebra.