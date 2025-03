ONU reduz número de funcionários internacionais em Gaza após ataques israelenses

Ele enfatizou que a ONU não está deixando Gaza.

"O Secretário-Geral tomou a difícil decisão (...) mesmo quando as necessidades humanitárias aumentam e nossa preocupação com a proteção dos civis se intensifica", afirmou.

"A organização continua comprometida em continuar fornecendo a ajuda de que os civis dependem para sua sobrevivência e proteção."

Dujarric disse que, com base nas informações atualmente disponíveis, os ataques que atingiram um complexo da ONU em Deir Al Balah em 19 de março, matando um funcionário búlgaro da ONU e deixando seis outros -- da França, Moldávia, Macedônia do Norte, territórios palestinos e Reino Unido -- com ferimentos graves, vieram de um tanque israelense.

"A localização desse complexo da ONU era bem conhecida pelas partes envolvidas no conflito", disse, observando que o secretário-geral da ONU, António Guterres, havia exigido "uma investigação completa, minuciosa e independente".

O Ministério da Saúde de Gaza atribuiu o ataque a Israel, mas Israel negou, dizendo que atingiu um local do Hamas onde foram detectados preparativos para disparos contra o território israelense.