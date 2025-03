Para EUA, respostas da Universidade de Columbia são "primeiro passo promissor"

Por Jonathan Allen

NOVA YORK (Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu nesta segunda-feira a resposta da Universidade de Columbia às exigências do governo para endurecer as regras sobre os protestos no campus como um "primeiro passo promissor" para recuperar os subsídios e contratos federais.

No início deste mês, o governo Trump cancelou subsídios e contratos concedidos à Columbia no valor de cerca de US$400 milhões, dizendo que os protestos estudantis pró-palestinos no campus haviam causado uma atmosfera de assédio antissemita.