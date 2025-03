Republicanos buscam impeachment de mais dois juízes que atrapalharam Trump

Eles fizeram isso apesar das chances remotas de garantir a condenação de qualquer um dos juízes no Senado. Eles se juntam a uma lista de seis juízes que decidiram contra Trump e estão enfrentando resoluções de impeachment na Câmara.

A Constituição dos EUA estabelece que os fundamentos para o impeachment são traição, suborno ou outros crimes graves e contravenções.

Para destituir um juiz do cargo, a Câmara precisa aprovar o impeachment por maioria simples de votos e, em seguida, o Senado precisa ter pelo menos uma maioria de dois terços para condenar o juiz. Os republicanos controlam as duas Casas do Congresso, mas não têm a maioria de dois terços no Senado.

O presidente da Suprema Corte dos EUA, juiz John Roberts, em uma rara declaração, disse na semana passada, depois que Trump pediu a remoção de um juiz, que "o impeachment não é uma resposta apropriada para a discordância em relação a uma decisão judicial", que pode ter recurso.

Clyde apresentou sua resolução contra McConnell depois que o juiz, a pedido de procuradores-gerais estaduais democratas, emitiu uma liminar este mês impedindo que o governo implementasse uma pausa abrangente nos gastos com subsídios e empréstimos federais.

A resolução argumenta que McConnell "politizou e usou sua posição judicial como arma" e deveria ter declarado que não poderia decidir sobre o pedido dos procuradores democratas porque ele participou do conselho de uma organização local sem fins lucrativos de habitação e serviços para desabrigados, cujo financiamento poderia ser afetado.