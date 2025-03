SAIBA MAIS-Quantos palestinos foram mortos pela ofensiva de Israel em Gaza?

À medida que o conflito se prolongou e menos hospitais e necrotérios continuaram a funcionar, as autoridades também adotaram outros métodos.

A partir do início de maio de 2024, o ministério atualizou sua divisão de fatalidades para incluir corpos não identificados, que representavam quase um terço do número total de mortos. Desde então, as autoridades de saúde têm trabalhado para identificá-los e nenhum deles está agora listado no número de mortos.

Zaher Al-Waheidi, diretor da Unidade de Informações do Ministério da Saúde de Gaza, atribuiu o progresso na identificação de corpos à restauração de um banco de dados central do Hospital Shifa e a um sistema que permite que as famílias forneçam informações sobre as vítimas, que são então verificadas por médicos e policiais.

Nos dois meses de relativa calma durante o cessar-fogo que começou em janeiro de 2025, o trabalho se acelerou, disse ele.

Uma análise da Reuters de uma lista anterior do Ministério da Saúde de Gaza com os mortos mostrou que mais de 1.200 famílias foram completamente eliminadas, incluindo uma família inteira de 14 pessoas.

O NÚMERO DE MORTOS EM GAZA É ABRANGENTE?