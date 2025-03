Tribunal sul-coreano reintegra premiê Han Duck-soo como presidente interino

"Acredito que o povo está deixando muito claro, em uma só voz, que o confronto extremo na política tem que acabar", disse Han, que agradeceu ao tribunal por sua "decisão sábia" e ao gabinete por seu trabalho árduo enquanto ele estava suspenso.

"Como presidente interino, farei o possível para manter a administração estável do Estado e dedicar toda a sabedoria e capacidade para proteger os interesses nacionais na guerra comercial", afirmou Han em comentários televisionados.

A Coreia do Sul, um dos maiores exportadores do mundo, vem se preparando para o possível impacto de uma série de ameaças de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.

A Coreia do Sul já foi alvo das tarifas dos EUA sobre aço e alumínio e vem buscando uma isenção das tarifas recíprocas dos EUA no próximo mês. No início deste mês, Trump destacou a Coreia do Sul por aplicar altas tarifas sobre as exportações dos EUA.

A declaração de lei marcial de Yoon mergulhou o importante aliado militar dos EUA em sua maior crise política em décadas e provocou um vácuo de liderança em meio a impeachments, renúncias e acusações criminais em espiral para uma série de autoridades importantes.

Han durou inicialmente menos de duas semanas no cargo e sofreu impeachment e foi suspenso em 27 de dezembro, depois de entrar em conflito com o Parlamento liderado pela oposição ao se recusar a nomear mais três juízes para a Corte Constitucional.