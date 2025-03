Turquia detém mais de 1.000 pessoas em protestos desde prisão do prefeito de Istambul, diz ministro

Apesar da proibição de reuniões nas ruas em muitas cidades, as manifestações contra o governo, em sua maioria pacíficas, continuaram pela quinta noite consecutiva no domingo, com a participação de centenas de milhares de pessoas.

Yerlikaya disse que 123 policiais haviam sido feridos durante os protestos até o momento, acrescentando que o governo não permitiria "o terror nas ruas".

Entre os detidos estão nove jornalistas que cobriam os protestos em várias cidades, informou o Sindicato dos Jornalistas da Turquia na segunda-feira.

Não ficou imediatamente claro por que os jornalistas foram detidos. Um fotógrafo da equipe da Agence France Presse (AFP) está entre os jornalistas detidos, disse o sindicato em um post no X.

O Partido Republicano do Povo (CHP), de Imamoglu, principal partido de oposição, tem convocado protestos contra a decisão judicial de prender o prefeito que eles classificam como politizada e antidemocrática.

Imamoglu chamou as acusações que enfrenta de "calúnias inimagináveis" e também convocou protestos em todo o país.