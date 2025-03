Venezuela recebe imigrantes deportados dos EUA após retomada dos voos

Cabello disse que os voos têm sido inconsistentes "não por causa da Venezuela", acrescentando que eles "dependerão dos Estados Unidos".

Os Estados Unidos enviaram os deportados primeiro para Honduras, onde foram apanhados pela companhia aérea estatal venezuelana Conviasa e chegaram a Caracas à 1h da manhã, horário local. Os EUA não deportam imigrantes diretamente para Venezuela devido às tensas relações diplomáticas entre os dois países.

"Esperamos ver um fluxo consistente de voos de deportação para a Venezuela daqui para frente", disse o Bureau de Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado dos EUA em um post no X confirmando o voo.

A polêmica também ocorre depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, invocou uma obscura lei de guerra para deportar rapidamente pessoas que, segundo a Casa Branca, são membros da gangue venezuelana Tren de Aragua, que Washington declarou um grupo terrorista e inimigo estrangeiro.

Apesar de um juiz ter bloqueado rapidamente a medida, o governo Trump deportou mais de 200 venezuelanos -- 137 sob a lei de tempo de guerra -- para El Salvador, onde estão sendo detidos na enorme prisão antiterrorismo do país.

A Venezuela nega o envolvimento dos imigrantes no grupo criminoso, que o governo afirma ter sido erradicado. Os advogados e familiares dos imigrantes também negam seus vínculos com gangues e dizem que alguns podem ter sido deportados por causa de suas tatuagens, que, segundo eles, as autoridades de imigração dos EUA alegaram implicar vínculos com gangues.