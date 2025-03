Casos de sarampo sobem para 43 no Novo México, diz departamento estadual de saúde

(Reuters) - Os casos de sarampo no Novo México subiram para 43 nesta terça-feira, informou o departamento de saúde do Estado, relatando um caso adicional desde seu relatório anterior, há quatro dias.

A maioria dos casos foi registrada no condado de Lea, ao lado do condado de Gaines, no Texas.

O condado de Gaines tem sido o centro do atual surto de sarampo nos Estados Unidos, que eclodiu no final de janeiro e levou a mais de 370 casos em todo o país, superando o registro do ano passado de 285 infecções, de acordo com dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.