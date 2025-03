Israel tomará mais território de Gaza se Hamas se recusar a libertar reféns, diz ministro da Defesa

Os militares israelenses disseram na semana passada que suas forças haviam iniciado uma operação terrestre concentrada no centro e no sul da Faixa de Gaza depois de retomarem os bombardeios no enclave sitiado que mataram centenas de palestinos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o objetivo da nova campanha é forçar os militantes islâmicos a libertar os reféns restantes.

"Se o Hamas continuar com sua intransigência, pagará um preço alto, cada vez mais alto, pela tomada de território (por Israel) e pela eliminação de militantes e da infraestrutura terrorista até sua rendição completa", disse Katz em um vídeo divulgado pela mídia israelense.

A mais recente ofensiva está entre as mais mortíferas desde o início do conflito, há 17 meses, e interrompeu um cessar-fogo instável que prevaleceu em grande parte desde que entrou em vigor em 19 de janeiro.

O Hamas ainda mantém 59 reféns, sendo que se acredita que 24 ainda estejam vivos, entre os mais de 250 que foram apreendidos em seu ataque a Israel em 7 de outubro de 2023. A maioria dos demais foi libertada, ou seus corpos foram entregues, em trocas negociadas.

O ataque militar subsequente de Israel a Gaza matou mais de 50.000 palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas.