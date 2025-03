JBS lucra R$2,4 bi no 4º tri; CEO vê milho caro no Brasil, com espaço para cair

Por Roberto Samora e Ana Mano

SÃO PAULO (Reuters) - A JBS, maior produtora de carnes do mundo, reportou nesta terça-feira lucro de R$2,4 bilhões no quarto trimestre, versus apenas R$82,6 milhões um ano antes, com uma melhora operacional em diversas divisões da companhia que permitiu, inclusive, a redução do seu endividamento.

No ano completo de 2024, os resultados líquidos alcançaram R$9,6 bilhões, em recuperação após prejuízos de cerca de R$1 bilhão do período anterior, quando a empresa lidou com o excesso global de aves e custos de produção elevados pelos preços dos grãos, entre outros fatores.