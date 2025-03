Milhares protestam em Budapeste contra lei que proíbe parada LGBTQ+

25.mar.2025 - Uma mulher segura um cartaz representando o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban durante a manifestação Imagem: Marton Monus / REUTERS

No poder desde 2010, Orbán promove uma agenda conservadora cristã.

"A vil lei aprovada (na última) terça-feira não se trata apenas de proibir o Orgulho, ela efetivamente permite a supressão de qualquer forma de protesto no futuro", escreveu no Facebook o organizador do protesto, o membro independente do Parlamento Akos Hadhazy.

Repórteres da Reuters no local estimaram que cerca de 2.000 pessoas estavam participando do protesto. Os manifestantes e ativistas do partido oposicionista Momentum gritaram "Europa" e "Fidesz imundo" enquanto tentavam bloquear uma ponte importante.

"Não se trata do Orgulho, trata-se de liberdade de reunião. Eles estão tentando restringir o direito de reunião, talvez acabar com ele completamente", disse Zsuzsa Szabo, de 72 anos, que deslocou-se de Kecskemet, uma cidade a leste de Budapeste, para protestar.