Rússia e EUA avaliam resultado das negociações sobre Ucrânia em Riad, diz Kremlin

Washington retratou as negociações de segunda-feira como um passo no esforço do presidente Donald Trump para acabar com a guerra. A Ucrânia e seus aliados europeus temem que Trump possa fechar um acordo com Putin que ceda às demandas russas e prejudique sua segurança.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as delegações russa e norte-americana, que estavam analisando a viabilidade de algum tipo de acordo sobre a segurança de navios no Mar Negro e outras questões, informaram as suas capitais.

"Veja, estamos falando de negociações técnicas que vão fundo em detalhes. Portanto, é claro, o conteúdo dessas negociações definitivamente não será publicado. Isso não deveria ser esperado", declarou Peskov aos repórteres.

"Em segundo lugar, repito mais uma vez, os relatórios de volta às capitais estão sendo analisados. Só então será possível falar sobre alguns entendimentos."

Ele disse que não houve conversa sobre uma reunião tripartite envolvendo Rússia, Estados Unidos e Ucrânia.

Também não havia planos imediatos para uma nova conversa entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA Donald Trump, mas tal conversa pode ser prontamente organizada se necessário, segundo Peskov.