Signal é aplicativo escolhido por aliados e oponentes de Trump

Mesmo antes de o aplicativo se tornar um assunto nacional, quando altos funcionários de Trump inadvertidamente adicionaram um repórter às discussões sobre ataques aéreos iminentes no Iêmen, o Signal estava tomando conta da capital dos EUA.

Dados da Sensor Tower, uma empresa de análise, mostram que os downloads do aplicativo Signal nos EUA nos primeiros três meses de 2025 aumentaram 16% em comparação ao trimestre anterior e 25% ante o mesmo período em 2024.

Em Washington, é difícil encontrar um assessor do Congresso ou um nomeado político que não use o aplicativo, que é administrado pela Signal Foundation, uma organização sem fins lucrativos.

As palavras "Vamos levar isso para o Signal" são a indicação universal de que a conversa está prestes a ficar interessante. Uma análise recente da Associated Press encontrou mais de 1.100 funcionários do governo, em todos os 50 estados, no Signal.

O Departamento de Eficiência Governamental de Musk está coordenando, por meio do Signal, o trabalho de cortes no governo, de acordo com relatos no New York Times e no Wall Street Journal. O próprio Musk usou o aplicativo durante a compra do Twitter em 2022 e recentemente usou a plataforma para falar com uma das mães de seus filhos, a personalidade de mídia social de direita Ashley St. Clair.

APROVAÇÃO DO GOVERNO