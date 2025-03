Acordos de trégua entre Ucrânia e Rússia enfrentam problemas em poucas horas

Por Anastasiia Malenko e Tom Balmforth

KIEV (Reuters) - Ucrânia e Rússia se acusaram mutuamente nesta quarta-feira de desrespeitar uma trégua nos ataques a alvos de energia, e as condições estabelecidas pela Rússia lançaram dúvidas sobre um cessar-fogo planejado no Mar Negro.

Os Estados Unidos anunciaram acordos separados com a Ucrânia e a Rússia na terça-feira para interromper os ataques no Mar Negro e contra os alvos de energia um do outro, mas a retórica de Moscou e Kiev sugeriu que eles continuavam longe disso.