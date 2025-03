Bolsonaro diz que acusações contra ele são graves e infundadas

Em sua fala de cerca de 50 minutos a jornalistas, em que não abriu para perguntas, o ex-presidente afirmou que os comandantes militares jamais embarcariam numa "aventura", que seria a tentativa de um golpe de Estado.

Bolsonaro admitiu novamente, entretanto, que sua gestão chegou a discutir medidas excepcionalíssimas.

"Discutir hipóteses de dispositivos constitucionais não é crime", argumentou ele, sem dar maiores detalhes.

Com base em investigações, documentos e na delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal apontaram que, após Bolsonaro ter sido derrotado na disputa em 2022, houve discussões em reuniões e minutas golpistas para adotar medidas excepcionais que, na prática, poderiam impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

As declarações de Bolsonaro, dadas pouco depois da decisão do STF, também abordaram teses já marteladas pelo ex-presidente desde a época das eleições, questionando a confiabilidade das urnas e do processo eleitoral brasileiro. Bolsonaro acompanhou o julgamento do gabinete do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho.

(Reportagem de Bernardo Caram e Ricardo Brito)