Canadá vai reagir ao "ataque" de Trump em breve e pode impor tarifas, diz Carney

"Defenderemos nossos trabalhadores, defenderemos nossas empresas, defenderemos nosso país e o defenderemos juntos", disse ele em Kitchener, Ontário.

O Canadá já anunciou um pacote de tarifas retaliatórias totalizando 155 bilhões de dólares canadenses que, segundo ele, seriam impostas em etapas, dependendo do que Trump fizesse.

Questionado sobre quando o Canadá deve reagir, Carney disse: "Isso acontecerá em breve... temos opções. Podemos introduzir tarifas retaliatórias".

Ele não deu detalhes.

Carney, que já cogitou medidas não tarifárias, como a cobrança de impostos sobre as exportações de commodities para os Estados Unidos, disse que seria apropriado falar com Trump em breve. Os dois não se falam desde que Carney tomou posse como primeiro-ministro no início deste mês.

(Reportagem de David Ljunggren)