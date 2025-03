ENTREVISTA-Ucrânia diz que relações com os EUA estão "de volta aos trilhos"

Por Alessandra Galloni e Christian Lowe

KIEV (Reuters) - As relações entre a Ucrânia e os Estados Unidos estão "de volta aos trilhos", disse o chefe de gabinete do presidente ucraniano à Reuters, depois de um encontro conturbado na Casa Branca no mês passado entre os líderes dos dois países.

Andriy Yermak disse que duas rodadas de negociações sobre um possível cessar-fogo, realizadas na Arábia Saudita, forneceram a Kiev a oportunidade de mostrar às autoridades norte-americanas que está aberta para trabalhar com o presidente dos EUA, Donald Trump, em sua tentativa de acabar com a guerra de três anos entre Rússia e Ucrânia.