EUA planejam acabar com financiamento de vacinas infantis em países pobres

Washington reduziu drasticamente a ajuda externa desde que Trump assumiu o cargo, com cerca de 80% dos contratos cortados abruptamente para se alinhar à política "America First" do novo governo.

O documento de 281 páginas lista 898 programas que permanecerão ativos, totalizando US$78 bilhões em gastos — grande parte dos quais, segundo o documento, já foi desembolsada.

O governo dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Gavi disse que o apoio dos EUA às suas operações é "vital".

"Com o apoio dos EUA, podemos salvar mais de 8 milhões de vidas nos próximos 5 anos e dar a milhões de crianças uma chance melhor de ter um futuro saudável e próspero", disse, em um comunicado no X.