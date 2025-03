Kremlin diz que várias condições precisam ser atendidas antes que acordo do Mar Negro possa ser ativado

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin afirmou nesta quarta-feira que várias condições precisam ser atendidas antes que um acordo de segurança marítima no Mar Negro negociado com os Estados Unidos possa ser ativado, apontando para um acordo anterior que, segundo ele, ignorou as necessidades de Moscou.

Os Estados Unidos chegaram a acordos separados na terça-feira com a Ucrânia e a Rússia para cessar os combates no Mar Negro e pausar os ataques contra alvos energéticos, com Washington concordando em pressionar para suspender algumas sanções contra Moscou.

Embora as exportações russas de alimentos e fertilizantes não estejam sujeitas às sanções ocidentais, Moscou afirmou que as restrições sobre pagamentos, logística e seguro têm representado uma barreira às remessas.