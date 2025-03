Lula diz esperar início de negociações de acordo entre Mercosul e Japão no próximo semestre

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que espera que o Mercosul possa iniciar negociações por um acordo comercial com o Japão já no próximo semestre, quando o Brasil retornará à presidência do bloco sul-americano.

Falando ao lado do primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, durante visita a Tóquio, Lula ainda afirmou que a defesa do multilateralismo será o tema central da cúpula do Brics, que será sediada no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho.

(Por Lisandra Paraguassu, em Brasília)