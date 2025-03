Premiê do Canadá promete fundo para impulsionar indústria automobilística caso vença eleição

OTTAWA (Reuters) - O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse nesta quarta-feira que, caso seu Partido Liberal vença a eleição geral de 28 de abril, seu governo criará um fundo de 2 bilhões de dólares canadenses (US$1,40 bilhão) para aumentar a competitividade do setor automotivo do país.

Carney, falando em uma coletiva de imprensa em Windsor, na província de Ontário, também disse que seu governo trabalhará com a indústria para fabricar mais peças de automóveis no Canadá e limitar o número de peças que cruzam a fronteira com os Estados Unidos durante a produção.

O setor automotivo da América do Norte é altamente integrado, mas agora se vê ameaçado pelas tarifas que o presidente dos EUA, Donald Trump, promete impor.