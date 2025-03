Secretário de Defesa dos EUA enviou por mensagem horário de início para plano de assassinato de líder houthi

O governo do presidente Donald Trump tentou conter as consequências da revelação de que o bate-papo de 15 de março incluiu o editor-chefe do The Atlantic, Jeffrey Goldberg, no aplicativo de mensagens criptografadas Signal.

Hegseth negou repetidamente que tenha enviado mensagens de texto com planos de guerra, e Trump e seus principais assessores estão dizendo que nenhuma informação confidencial foi compartilhada, deixando perplexos os democratas e ex-autoridades dos EUA, que consideram os detalhes de tempo e alvos como alguns dos materiais mais bem guardados antes de uma campanha militar dos EUA.

"Acho que é pela incrível graça de Deus que não estamos chorando pilotos mortos neste momento", disse o democrata Jim Himes, em uma audiência do Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados.

Se os líderes houthis soubessem que um ataque estava a caminho, eles poderiam ter fugido, possivelmente para áreas lotadas, onde o direcionamento é mais difícil e o número de possíveis vítimas civis poderia ser considerado alto demais para prosseguir.

O bate-papo não parecia incluir nomes ou locais precisos dos militantes houthis que eram alvos ou revelar informações que poderiam ter sido usadas para atingir as tropas norte-americanas que estavam realizando a operação.

Autoridades do Pentágono cientes do planejamento acreditavam que as informações enviadas por Hegseth por mensagem de texto eram confidenciais na época, disse uma autoridade dos EUA à Reuters, falando sob condição de anonimato, levantando questões sobre se, quando e como as mensagens de texto de Hegseth podem ter sido desclassificadas.