STF retoma nesta quarta julgamento que pode tornar Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado

Nesta quarta, o julgamento será retomado com o voto de Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, sobre se aceita a acusação criminal da PGR contra Bolsonaro. Em seguida, os outros quatro ministros da Turma vão se posicionar e votar para concordar ou não com o voto do relator.

Na terça, primeiro dia de julgamento, todos os pedidos preliminares apresentados pela defesa de Bolsonaro foram rejeitados.

A expectativa, de acordo com fontes ouvidas pela Reuters, é que o julgamento termine com os cinco votos da turma favoráveis à aceitação da denúncia contra Bolsonaro. Formam o colegiado os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino.

Em uma iniciativa incomum em comparação a grandes casos anteriores analisados pelo Supremo, Bolsonaro decidiu acompanhar pessoalmente o julgamento no plenário. O ex-presidente sentou-se na primeira fila da plateia ao lado dos seus dois principais advogados, Celso Villardi e Paulo Amador Cunha Bueno.

O ex-presidente deverá comparecer novamente na sessão desta quarta de manhã para acompanhar o julgamento, indicaram fontes ligadas a ele.

Além de Bolsonaro, estão sendo analisadas também denúncias contra Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022; o general da reserva Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro; o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); o almirante da reserva Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem.