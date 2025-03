Trump assina decreto exigindo prova de cidadania norte-americana para votar

De acordo com a National Conference of State Legislatures (Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais), 18 Estados, Porto Rico, Ilhas Virgens e Washington, D.C., contam as cédulas com carimbo de postagem no dia da eleição ou antes, independentemente de quando elas chegarem.

O decreto de Trump também exige que o secretário de Segurança Interna garanta que os Estados tenham acesso a sistemas que verifiquem a cidadania ou o status de imigração das pessoas que se registram para votar.

O documento também instrui o Departamento de Segurança Interna e um administrador do Departamento de Eficiência Governamental, administrado por Elon Musk, a analisar as listas de registro de eleitores dos Estados, usando uma intimação, se necessário, para garantir que estejam de acordo com as exigências federais.

O Comitê Nacional Republicano disse na terça-feira que havia solicitado registros públicos de 48 Estados e de Washington, D.C., para verificar como eles mantêm suas listas de registro de eleitores.

"Os eleitores têm o direito de saber que seus Estados estão mantendo adequadamente as listas de eleitores e agindo rapidamente para limpar as listas de registro de eleitores, removendo os eleitores inelegíveis", disse o presidente do RNC, Michael Whatley, em um comunicado.