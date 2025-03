Trump diz que pode reduzir tarifas à China para concluir acordo com o TikTok

"Com relação ao TikTok, e a China terá que desempenhar um papel nisso, possivelmente na forma de uma aprovação, talvez, e acho que eles farão isso, talvez eu lhes dê uma pequena redução nas tarifas ou algo assim para que isso seja feito", disse Trump a jornalistas nesta quarta-feira.

O vice-presidente JD Vance disse esperar que os termos gerais de um acordo que resolva a propriedade da plataforma de mídia social sejam alcançados até 5 de abril.

O futuro do aplicativo usado por quase metade dos norte-americanos está em aberto desde que uma lei, aprovada no ano passado com um esmagador apoio bipartidário, exigiu que a ByteDance se desfizesse do TikTok até 19 de janeiro.

O aplicativo ficou às escuras por um breve período em janeiro, após a Suprema Corte dos EUA manter a proibição, mas voltou a funcionar dias depois de Trump assumir o cargo.

Trump emitiu rapidamente um decreto adiando a aplicação da lei para 5 de abril e disse no mês passado que poderia estender ainda mais esse prazo para fazer um acordo.

A Casa Branca tem se envolvido em um nível sem precedentes nas negociações do acordo, desempenhando efetivamente o papel de banco de investimentos.