UE diz ao público para guardar suprimentos de emergência para 72 horas

BRUXELAS (Reuters) - A Europa deve aumentar a estocagem de equipamentos críticos e incentivar o público a manter suprimentos suficientes para pelo menos 72 horas em caso de emergências, disse a Comissão Europeia nesta quarta-feira.

A Comissão disse em sua nova Estratégia de Preparação da UE que o bloco estava se preparando para riscos, incluindo desastres naturais, ataques cibernéticos e crises geopolíticas, incluindo a possibilidade de agressão armada contra os países da UE.

"As famílias que vivem em zonas de inundação devem saber o que fazer quando as águas sobem. Os sistemas de alerta precoce podem evitar que as regiões atingidas por incêndios florestais percam um tempo precioso", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em um comunicado.