Zelenskiy pede que EUA sancionem Rússia após novos ataques com drones

Os Estados Unidos anunciaram acordos separados com a Ucrânia e a Rússia para interromper os ataques no Mar Negro e contra os alvos de energia um do outro, embora não tenha ficado claro quando os acordos entram em vigor.

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse que eles entraram em vigor imediatamente, mas o Kremlin afirmou que os acordos do Mar Negro não entrarão em vigor a menos que alguns bancos russos sejam conectados novamente ao sistema financeiro internacional. O Kremlin diz que já está implementando sua pausa nos ataques à energia.

Nenhuma das declarações ucranianas informou que a Rússia atacou a infraestrutura de energia durante a noite, mas Zelenskiy disse que as ações foram contra o espírito das negociações de paz.

"Lançar esses ataques em larga escala após as negociações de cessar-fogo é um sinal claro para o mundo inteiro de que Moscou não vai buscar a paz real", escreveu Zelenskiy no X.

A Rússia, que só informa a destruição de drones, disse que havia destruído nove drones, incluindo dois no Mar Negro. Moscou disse que a Ucrânia tentou atacar uma instalação de armazenamento de gás na Crimeia ocupada pela Rússia e a infraestrutura de energia nas regiões russas de Kursk e Bryansk. O país não relatou dano.

Não houve resposta imediata de Kiev. Os militares ucranianos relataram 117 ataques de drones e as autoridades locais disseram que a cidade de Kryvyi Rih foi atingida pelo maior ataque de drones que enfrentou desde a invasão em grande escala da Rússia em 2022.