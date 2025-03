Aliados da Ucrânia se reúnem em Paris com novas ajudas e garantias de segurança em mente

Isso está ocorrendo depois que Zelenskiy concordou, neste mês, em prosseguir com as negociações de cessar-fogo para garantir a retomada da ajuda e do compartilhamento de inteligência dos EUA. No entanto, a Rússia fez exigências adicionais sobre a implementação de um acordo de cessar-fogo no Mar Negro e em alvos de energia, e muitas nações europeias acreditam que um acordo de paz continua distante.

"Antes de mais nada (discutiremos) o apoio imediato à Ucrânia. Ele deve continuar porque é necessário continuar a resistência", disse o presidente Emmanuel Macron aos repórteres na noite de quarta-feira em uma coletiva de imprensa com Zelenskiy.

Macron se comprometeu com mais 2 bilhões de euros em apoio militar francês, incluindo mísseis, aviões de guerra e equipamentos de defesa aérea. Zelenskiy disse que outros parceiros poderiam anunciar pacotes de ajuda nesta quinta-feira.

O formato tem como objetivo forjar um papel para a Europa em qualquer conversa sobre o fim do conflito. Embora os Estados Unidos não estejam presentes, as autoridades francesas disseram que o resultado da cúpula será compartilhado com o governo dos EUA.