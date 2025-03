Chuvas mortais na Argentina são mais prováveis em um mundo em aquecimento, diz relatório

Por Alexander Villegas

(Reuters) - As fortes chuvas que levaram a inundações catastróficas na região central da Argentina e mataram 16 pessoas neste mês foram parcialmente alimentadas pela mudança climática e podem se tornar mais frequentes em um mundo mais quente, disse uma equipe de cientistas internacionais na quinta-feira.

Uma análise da World Weather Attribution constatou que o calor extremo na região que antecedeu as enchentes causou uma massa de ar mais quente e úmida que se chocou com uma frente fria da região patagônica da Argentina, causando as chuvas torrenciais em Bahia Blanca, uma cidade portuária a cerca de 550 km ao sul de Buenos Aires.