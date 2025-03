Democratas e republicanos pedem investigação do bate-papo no Signal sobre ataque

O Comitê de Serviços Armados supervisiona o Departamento de Defesa, autorizando seu orçamento de quase US$1 trilhão. O gabinete de Stebbins disse que estava analisando a carta, mas não quis fazer comentários adicionais.

No bate-papo de 15 de março, o secretário de Defesa Pete Hegseth enviou uma mensagem de texto sobre planos para matar um líder militante houthi no Iêmen duas horas antes de uma operação militar que deveria ser mantida em sigilo, mostraram capturas de tela divulgadas pela The Atlantic na quarta-feira.

Wicker havia dito na quarta-feira que ele e Reed planejavam uma carta, após críticos dizerem que as tropas americanas poderiam ter morrido se as informações do bate-papo tivessem caído em mãos erradas.

Wicker e Reed também pediram uma avaliação das políticas de sigilo do Departamento de Defesa, e como as políticas da Casa Branca, do Pentágono, da inteligência e de outras agências diferem, se for o caso, além de "uma avaliação sobre se algum indivíduo transferiu informações confidenciais, incluindo detalhes operacionais, de sistemas confidenciais para sistemas não confidenciais e, em caso afirmativo, como".

Após a conclusão da análise, disseram na carta datada de quarta-feira, o Comitê de Serviços Armados trabalharia com Stebbins para agendar uma reunião.

Embora nenhum dos colegas republicanos de Trump no Congresso tenha pedido a renúncia de qualquer funcionário, alguns se juntaram aos democratas para expressar preocupação com o bate-papo no Signal, um aplicativo de mensagens comerciais criptografadas.