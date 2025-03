EXCLUSIVO-Casa Branca instala aliados de Trump na agência federal de RH após email com "cinco coisas"

Por Alexandra Alper e Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca instalou dois aliados de Trump na agência federal de RH, depois que assessores do bilionário Elon Musk surpreenderam importantes autoridades de Trump com um email surpresa para todo o governo no mês passado pedindo que os trabalhadores resumissem cinco coisas que realizaram no trabalho na semana anterior.

Billy Long, indicado pelo presidente Donald Trump para dirigir o Internal Revenue Service, e Douglas Hoelscher, ex-assessor de Trump durante seu mandato presidencial de 2017-2021, estão agora atuando como consultores sêniores no Office of Personnel Management, confirmou a agência à Reuters.