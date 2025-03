Irã está disposto a conversas indiretas com EUA, diz assessor de Khamenei

DUBAI (Reuters) - Kamal Kharrazi, assesssor do líder supremo do Irã, disse nesta quinta-feira que Teerã não fechou todas as portas para resolver suas disputas com os Estados Unidos e está pronto para negociações indiretas com Washington.

Até o momento, Teerã rejeitou a advertência do presidente dos EUA, Donald Trump, para que faça um acordo ou enfrente consequências militares. O líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, chamou a mensagem de enganosa e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, afirmou que as negociações são impossíveis, a menos que Washington mude sua política de "pressão máxima".

"A República Islâmica não fechou todas as portas. Está pronta para negociações indiretas com os Estados Unidos a fim de avaliar a outra parte, declarar suas próprias condições e tomar a decisão apropriada", disse Kharrazi, de acordo com a semioficial Agência de Notícias dos Estudantes Iranianos.