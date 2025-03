Negociações da Argentina com FMI buscam acordo de empréstimo de US$20 bilhões, diz ministro

BUENOS AIRES (Reuters) - O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, disse nesta quinta-feira que o país está negociando um acordo de US$20 bilhões com o Fundo Monetário Internacional (FMI), colocando pela primeira vez formalmente um valor no programa há muito tempo em suspenso.

Caputo, falando em uma conferência na capital Buenos Aires, disse que solicitou à diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, no dia anterior, sua permissão para anunciar o número devido à turbulência do mercado nas últimas semanas.

"O valor que acordamos com a equipe (do FMI) -- e que, em última instância, a diretoria decidirá se será aprovado ou não -- é de US$20 bilhões", disse Caputo.