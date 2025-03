Porta-voz do Hamas, Qanoua, foi morto em ataque aéreo israelense, diz mídia do Hamas

No início desta semana, Israel matou Ismail Barhoum, membro do escritório político do Hamas, e Salah al-Bardaweel, outro líder sênior.

Tanto Bardaweel quanto Barhoum eram membros do órgão decisório do Hamas, o escritório político, composto por 20 membros, dos quais 11 foram mortos desde o início da guerra no final de 2023, de acordo com fontes do Hamas.

Na semana passada, Israel encerrou um cessar-fogo de dois meses ao retomar os bombardeios e as operações terrestres, aumentando a pressão sobre o Hamas para libertar os reféns restantes em seu cativeiro.

Pelo menos 855 pessoas, mais da metade delas menores e mulheres, foram mortas desde que Israel retomou os grandes ataques militares em Gaza, em 18 de março, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

As autoridades de saúde palestinas disseram que pelo menos 30 pessoas foram mortas por ataques israelenses em Gaza nesta quinta-feira.

Israel e o Hamas se acusaram mutuamente de violar a trégua. A trégua foi amplamente mantida desde janeiro e ofereceu um alívio da guerra para os 2,3 milhões de habitantes de Gaza, que foi reduzida a escombros.