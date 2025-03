Primeiro-ministro da Austrália convoca eleições nacionais para 3 de maio

"Nosso governo optou por enfrentar os desafios globais da maneira australiana -- ajudando as pessoas sob pressão do custo de vida, enquanto constrói o futuro", disse ele em uma coletiva de imprensa.

"Devido à força e à resiliência que nosso povo demonstrou, a Austrália está virando a esquina. Agora, em 3 de maio, vocês escolherão o caminho a seguir."

Albanese se reuniu no início da manhã com o governador-geral do país, Sam Mostyn, para pedir permissão para convocar uma eleição federal em nível nacional.

De acordo com a constituição da Austrália, o primeiro-ministro deve solicitar permissão formalmente para convocar uma eleição ao governador-geral, que representa o chefe de Estado, o rei Charles do Reino Unido.

Os limites de mandatos de três anos significam que a Austrália deve ir às urnas até 17 de maio, no máximo, para eleger um novo Parlamento.

Albanese anunciou uma série de medidas destinadas a agradar famílias e empresas nos últimos meses, incluindo cortes de impostos no orçamento, com o aumento do custo de vida no país pronto para dominar a campanha.