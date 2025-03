Rei Charles é hospitalizado brevemente após efeitos colaterais do tratamento contra câncer, diz Palácio

(Reuters) - O rei Charles do Reino Unido passou um curto período de tempo sob observação num hospital nesta quinta-feira, depois de sofrer efeitos colaterais do tratamento contra o câncer, disse o Palácio de Buckingham, com fontes reais afirmando que era um problema menor.

O rei tem sido submetido a tratamento desde que foi diagnosticado com uma forma não especificada de câncer em fevereiro do ano passado, após testes feitos depois de um procedimento corretivo para um aumento da próstata.

O palácio disse que ele havia retornado à sua casa, Clarence House, e que, por precaução, seus compromissos para sexta-feira seriam remarcados.