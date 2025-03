Senador Sanders forçará votação no Senado dos EUA de bloqueio às armas para Israel

Por Patricia Zengerle

WASHINGTON (Reuters) - O senador norte-americano Bernie Sanders disse nesta quinta-feira que forçará a votação na próxima semana de resoluções que podem bloquear US$8,8 bilhões em vendas de armas para Israel, citando a crise de direitos humanos enfrentada pelos palestinos em Gaza após o bombardeio israelense ao enclave e a suspensão das entregas de ajuda.

"(O primeiro-ministro israelense Benjamin) Netanyahu violou claramente as leis dos EUA e internacionais nesta guerra brutal, e precisamos acabar com nossa cumplicidade na carnificina", disse Sanders, um independente que faz parte do caucus com os democratas, em uma declaração anunciando seu plano.