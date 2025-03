Submarino turístico que transportava russos afunda no Egito e deixa 6 mortos

CAIRO (Reuters) - Seis estrangeiros morreram na quinta-feira quando um submarino turístico afundou na cidade turística de Hurghada, na costa egípcia do Mar Vermelho, informou o gabinete do governador local à Reuters, sem confirmar as nacionalidades das vítimas.

O consulado russo em Hurghada disse que o submarino, chamado "SINDBAD", tinha 45 turistas russos a bordo, além de membros da tripulação.

O consulado afirmou que quatro pessoas morreram, mas não especificou se eram russas.