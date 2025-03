Sul-coreanos lamentam destruição de templo histórico por incêndio florestal

Por Nicoco Chan e Hongji Kim

ANDONG, Coreia do Sul (Reuters) - As ruínas negras e carbonizadas do templo de Gounsa, na Coreia do Sul, contrastaram fortemente nesta quinta-feira com o caleidoscópio de cores que é marca registrada dos palácios históricos e templos budistas do país.

Muitos dos edifícios do complexo do templo, construído por monges no ano de 681, foram totalmente queimados nesta semana, quando o maior incêndio florestal da Coreia do Sul varreu florestas e cidades, matando pelo menos 26 pessoas e destruindo ou danificando sítios culturais de valor inestimável.