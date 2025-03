Taiwan simula resposta a desastres de grande escala e ameaças da China

Por Ann Wang e Annabelle Chih

TAINAN, TAIWAN (Reuters) - O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, supervisionou nesta quinta-feira os primeiros exercícios de defesa civil sob seu recém-criado comitê de resiliência social, simulando como responder a um desastre de grande escala, como um tsunami ou ataques a infraestruturas críticas.

O exercício, na cidade de Tainan, no sul do país, foi realizado sob os auspícios do novo Comitê de Resiliência de Defesa de Toda a Sociedade, criado no ano passado para se preparar para lidar com desastres naturais ou outras emergências, como um ataque da China, que vê a ilha governada democraticamente como seu próprio território.