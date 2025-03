Trump retira indicação de Stefanik para representar EUA na ONU

A CBS News foi a primeira a informar que o nome de Stefanik poderia ser retirado.

"É essencial que mantenhamos TODOS os assentos republicanos no Congresso", disse Trump em publicação em uma rede social. "Com uma maioria muito apertada, não quero correr o risco de que outra pessoa concorra à cadeira de Elise."

Os republicanos detêm uma estreita maioria de 218-213 na Câmara dos Deputados, enquanto se preparam para tentar estender os cortes de impostos de Trump em 2017 e lidar com uma dívida nacional que ultrapassa US$36,6 trilhões.

Um porta-voz de Stefanik não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Stefanik era a última indicada de Trump em nível de gabinete que ainda não havia sido confirmada pelo Congresso. Ela foi aprovada pelo Comitê de Relações Exteriores do Senado, com alguns votos democratas, em 30 de janeiro, e esperava-se que fosse facilmente aprovada pelo plenário do Senado.

A veterana diplomata norte-americana Dorothy Shea tem sido a embaixadora interina dos EUA na ONU desde que a enviada do governo Biden, Linda Thomas-Greenfield, deixou o cargo em janeiro. Não ficou imediatamente claro quem Trump poderia escolher para substituir Stefanik.